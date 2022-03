(VIDEO) “La abuela del dembow”: La demostración de que la edad solo es un número

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Maria Luisa Zarzuela, mejor conocida como “La abuela del dembow”, una alegre señora que a través de su simpatía, entusiasmo, dedicación y entrega en el desarrollo y promoción del arte, le ha demostrado a la República Dominicana que la edad solo es una cifra y que no interfiere con hacer las cosas que realmente apasionan.

Probablemente, muchos la recuerdan por su participación en “Dominicana´s Got Talent 2020”, sin embargo, la vida da esta abuelita no se reduce a ese solo momento de fama, debido a que su multifacética vida la ha llevado a destacarse y ser amada por todo aquel que la rodea.

Durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, con una presencia muy marcada, Zarzuela contó su interesante historia.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01: 43).

Confesó que siempre le ha gustado la música debido a que proviene de una familia de artistas, que le heredó su pasión por el canto, la innovación y la enseñanza a los más jóvenes, con el objetivo de que su visión de la vida perdure en el tiempo.

“Nosotros tenemos una escuela llamada CDS Dancer en los Alcarrizos, ahí es que ensayamos, no está en buenas condiciones porque ensayamos en el patio, no se nos ha brindado una ayuda por las autoridades correspondientes, no se por qué no ayudan esta rama, ni cultura porque la cultura es la cara del municipio”, indicó.

Destacó que se desempeña como animadora de eventos, además de tocar diversos instrumentos musicales en una escuela de artes para niños, que busca enseñar distintas actividades relacionadas a esta disciplina, misma que tiene alrededor de doce años formando.

Mundo urbano

“A mi me gusta el Mayor, porque él dice las cosas como son”, expuso Zarzuela al referirse a su pasión por la música urbana; en se sentido, dijo que su canción “no me voy a quedar tullía”, está dirigida a todas aquellas personas que sin tener algún impedimento físico no se dan la oportunidad de disfrutar la vida solo por los complejos.

“Yo tengo que motivar a las generaciones a que hagan algo por su vida, que se inclinen por el arte y la cultura, eso es muy importante porque un pueblo sin cultura no es pueblo. La edad, si usted no tiene un impedimento físico o de salud, no es motivo para echarse a un lado; no, hay que continuar “, concluyó.

