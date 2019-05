(VIDEO) Klay Thompson: “Prefiero ganar un anillo que estar en el tercer mejor quinteto”

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- El estelar jugador de los Golden State Warriors, Klay Thompson, se enteró en directo y en tiempo real, por boca de la prensa, de que no había sido elegido entre los tres mejores quintetos de la temporada, los conocidos como All NBA, con el agravio deportivo, personal y también económico que esa noticia tenía para sí mismo.

Su reacción no tuvo desperdicio. “¿No estoy? ¿Ya ha salido?”; se estaba enterando en ese momento.

Al trascurrir varios segundos después de que su cerebro asimilase la información, Klay pudo expresar lo que se movía en su interior; en todo momento, sus palabras y expresión denotaban una amplia sensación de contrariedad.

“Cuando llegas a cinco Finales seguidas, se necesita algo más que un par de chicos All NBA para eso…Prefiero ganar un campeonato que estar en el tercer quinteto”, pudo comentar Klay Thompson.

“When you go to five straight Finals, it takes more than a couple All-NBA guys … I'd rather win a championship than be third-team All-NBA."

