(VIDEO) kisnberly Taveras: nunca he sido proveedora del Estado durante mis funciones públicas

El Nuevo Diario, Santo Domingo.- La ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, manifestó este sábado en sus redes sociales que nunca ha sido proveedora del Estado durante sus funciones como servidora pública, alegando que fue “víctima de un periodismo irresponsable” al conceder una entrevista para aclarar las dudas sobre su declaración de bienes, los cuales ascienden a 106 millones de pesos.

“El contrato lo tenía la empresa de mi hermana mayor, que se dedica a lo mismo que yo, contrato que lo ganó en una licitación pública de manera legal y que cumplió con todo lo que ofertaba a este cabildo”, precisó.

A través de un video colgado en Twitter, la funcionaria, de 33 años y que fue alcaldesa de La Guayiga desde 2010 hasta el 2016, afirmó que quieren dañar su reputación la de su familia y la del presidente Luis Abinader.

Taveras, quien es ingeniera química de profesión, aseguró que durante su gestión como alcaldesa los bienes que poseía eran lo que compartía con su exesposo y padres de sus hijas.

“Cuando salí del Estado en el 2016 me dedique a trabajar en el sector privado como persona física pues no tenía ninguna empresa y me enfoque en la recolección de desechos sólidos y su disposición final “, apuntó.

Agregó, que en ese momento brindaba sus servicios con dos camiones que había financiado gracias al crédito de las cooperativas “siempre cumpliendo con los requisitos que manda la ley”.

Reiteró que sus acciones están pegadas a las leyes y a lo que dicta la Constitución.

Asimismo invitó a quien tenga pruebas en su contra, sobre alguna violación a la ley que ella haya cometido, a que acudan a la justicia y soliciten una investigación.

Taveras pidió a los jóvenes del país que le permitan trabajar desde el Ministerio de la Juventud, asegurando que brindará oportunidades de estudio y trabajo a todos.

El pasado sábado 10 de octubre fue realizado y difundido un reportaje en el programa, Nuria Investigación Periodística, sobre las empresas de la actual ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, y sus negocios con el Estado.