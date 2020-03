(VIDEO) Kiko El Crazy varado en Europa tras suspensión de vuelos por Coronavirus

View this post on Instagram

El exponente urbano Kiko El Crazy (@kikoelcrazylm), se mostró molesto en las redes sociales por no poder regresar a República Dominicana luego de agotar compromisos en Europa. Se recuerda que el país entre las medidas de seguridad tras el brote coronavirus (COVID19), prohibió los vuelos desde Europa, China y otros países. #elnuevodiariord