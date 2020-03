Video: Kiko El Crazy se aísla en cuarentena por COVID-19; fuma, canta y se hidrata con suero

Comparte esta noticia

El exponente de música urbana Kiko El Crazy, se aisló por prevención al Coronavirus (COVID-19), luego de que estuviera en Europa.

El mismo Kiko dio a conocer la información en un video colgado en su cuenta de Instagram, en donde se le observa fumar, canta, e hidratarse con un suero.

“El Corona a mí no me a vencer. Oye lo que e’. Míralo ahí. No ‘tamo roncando”, se le escucha cantar y decir al exponente.

Se recuerda, que Crazy se quedó varado en París, Francia tras la medida tomada por el gobierno dominicano de prohibir los vuelos desde Europa.

Hizo un llamado a la población a quedarse en sus casas ante la propagación del coronavirus en el país, que ya ha cobrado la vida de al menos dos personas en el país.

“Hablando claro ya y yo dejando mi loquera, el tema es delicado y está serio y mata a los jóvenes también. Lo que está pasando ahora mismo nadie ha visto algo semejante, la cura nadie la tiene”, expresó el artista.

