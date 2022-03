(VIDEO) Kiko El Crazy lanza su esperado álbum debut “Llegó el Domi”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – La estrella del género urbano dominicano, Kiko el Crazy, lanza su esperado álbum debut “Llegó el Domi”. El lanzamiento va acompañado del estreno del video del tema bandera del álbum “Te Dóblate” junto al ídolo del género urbano Arcángel.

El nuevo álbum se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y de streaming, a su vez el video musical de “Te Dóblate” se puede disfrutar en el canal oficial de YouTube de Kiko.

Con “Llegó el Domi” Kiko el Crazy busca elevar su cultura y el género urbano proveniente de República Dominicana al escenario internacional, acerca de la inspiración detrás del álbum el exponente expresó: “La inspiración detrás de mi álbum debut, “Llegó el Domi”, nace de la gran aceptación que tenemos los dominicanos en el mundo ahora mismo. Mi misión es que el álbum represente mi cultura y que todo dominicano lo sienta como suyo.

Por eso cada canción lleva por nombre una frase que identifica la jerga dominicana- es como un diccionario dominicano. Por ejemplo el sencillo “Te Dóblate” es una frase que usamos los dominicanos cuando una mujer te traiciona”.

El lanzamiento de su álbum debut va acompañado del estreno del video del tema bandera, “Te Dóblate”, junto a Arcángel. El video grabado en locación en la ciudad de Miami, FL bajo la dirección de Film by Dave captura la esencia del sencillo el cuál relata la traición de una mujer.

Salpicado de la jerga dominicana, “Llegó el Domi”, es una fusión de ritmos caribeños y urbanos creando un sonido global. Siempre llevando su cultura en alto Kiko estrenó como antesala el Día de la Independencia Dominicana el sencillo más personal del álbum y con el cual abre su nueva producción discográfica, “Soy Domi”, en el cual expresa a perfección la vida de un dominicano que emigra a la ciudad de Nueva York buscando un futuro mejor.

El orgullo y la cultura dominicana es el hilo conductor de su esperado álbum debut el cual está compuesto por 18 temas y cuenta con colaboraciones con artistas de talla internacional entre los que se encuentran: Arcángel en “Te Dóblate”; Will.I.AM en “Latina”; Zion y Lennox en “Que Te Vaya Bien”; Farruko en “Nube Negra”; Darell en “Háblale de Cualto”; El Alfa en “Busca un Culo”; Jowell y Randy en “Ruleteo” y Ñengo Flow en “Chukiteo”. También colabora con artistas en ascenso como Kaly Ocho en “Mi Loca”; Randy y Braulio “El Fogón” en “Comandante” y Nicole Franco en “Mi 3 Pana”.

El artista continúa cosechando éxitos y es parte del elenco de estrellas de la película dominicana de Caribbean Cinemas, “Flow Calle”, la cual estrena el próximo 24 de marzo en República Dominicana y Puerto Rico, y el próximo 22 de abril en Estados Unidos.

Kiko El Crazy irrumpió en la escena musical en el 2009 con el tema “Un to pa to”. Con un estilo único y su propio flow, Kiko, ha logrado acaparar la atención del público gracias a éxitos como: “Trucho”, “Baje con trenza” el cual contó con la participación del artista de peso mundial Ozuna. Con el sencillo “La Pampara” logró destacarse en territorio extranjero, seguido por “La Popi” el cual se estrenó durante la cuarentena y consiguió colocarse en la posición número 1 en la lista “Las 50 más virales” de Spotify® en España por tres semanas consecutivas, junto con su video el cual rompió esquemas y ha alcanzado 20 millones de visitas en YouTube.

Con el sencillo, “Se Acabó La Cuarentena” junto al legendario dúo del Reggaeton Jowell y Randy logró cruzar mercados y romper barreras culturales; conquistando las plataformas digitales de música contando con 10 millones de streams en Spotify y en Tik Tok donde logró alcanzar la posición #1 por varias semanas. Estuvo nominado en la categoría de “Revelación del Año” en la prestigiosa entrega de los Premios Soberano 2021. Kiko ha sido nombrado por Pandora como “Latin Artist to Watch 2021” y por Tidal como “Latin Artist to Watch en 2022”. Recientemente, Kiko fue nombrado por la prestigiosa Revista Billboard® como parte de las tendencias musicales de 2022: “Billboard Latin Music Trends to Look for in 2022”.

El proclamado megáfono del nuevo slang dominicano está listo para llevar el género urbano de su país natal a nivel mundial y próximamente estará de gira en Europa. Kiko el Crazy se encuentra promocionando su nuevo álbum “Llegó Domi”. El artista urbano dominicano continúa dando pasos agigantados en su carrera internacional de la mano de White Lion Records y Rimas Music.

“Llegó el Domi”

Lista de canciones:

1. “Soy Domi”

2. “Nube Negra” x Farruko

3. “Comandante” x Randy x Braulio “El Fogón”

4. “Háblale de Cualto” x Darell

5. “Te Dóblate” x Arcángel

6. “Que Te Vaya Bien” x Zion y Lennox

7. “Latina” x Will. I.Am

8. “La Vida Mía”

9. “Chukiteo” x Ñengo Flow

10. “Y Ahora”

11. “Ruleteo” x Jowell y Randy

12. “Pa’Ti No Hay Na”

13. “Mi Loca” x Kaly Ocho

14. “Mi 3 Pana” x Nicole Franco

15. “Popi”

16. “Busca un Culo” x El Alfa

17. “La Pampara”

18. “La Pasamo”

