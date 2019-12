(VIDEO) Kiara Romero desmiente versión de su expareja Carlos Paulino

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Kiara Romero salió en su defensa tras las versiones que sostuvo su expareja Carlos Paulino sobre la causa de su separación.

La presentadora de televisión quien en el mes de noviembre del 2018 se lanzó del tercer piso de su residencia provocándose múltiples fracturas, escribió en su cuenta de Instagram “con esta publicación espero cerrar con broche de oro esta historia entre los dos. Es triste verte ir a una plataforma televisiva a hablar mentiras, yo quise ser una dama y manejarme acerca de ti con mucho respeto porque eres el padre de mi hijo. Pero vamos a aclarar cinco puntos de los cuales hablaste en la entrevista: recuerdo que la que se fue en dos ocasiones de la casa fui yo, porque ya no aguantaba la situación y una vez te pedí el divorcio y hasta te llevé donde una abogada a investigar el proceso, y cuando llegamos a casa me dijiste que no lo hiciéramos, que las cosas cambiarían.

“Nunca estuvimos separados, ni dormimos en camas diferentes, deja de engañar a la gente. Sobre el teléfono que tenías aparte del personal, no era para saber de mi salud, si no para hablar con mujeres, te descubrí y lo sabes. Se lo dabas a tu hermano a guardar cuando llegabas a casa y te lo regresaba cuando te ibas al estadio. Por último, desde que me abandonaste (como confirma mi psicólogo) nunca llamaste para saber cómo estaba, solo llamabas para presionarme para pagar deudas que teníamos del salón, el cual tuve que vender desde la cama, aun delicada de salud. Me da tanta vergüenza publicar esto porque eres el padre de mi hijo, pero hay algo que aborrezco, al igual que Dios, las mentiras, es necesario que pares con esto y dejes de querer aparentar una imagen que no eres, piensa en tu hijo que te ve como un héroe y querrá seguir algún día tus pasos.

El reconocido pelotero fue entrevistado por la comunicadora Ingrid Gómez en su programa Mujeres al Borde, donde dijo que en un determinado momento se refugió en la calle y el alcohol, producto de la situación que estaba viviendo con Romero. Aseguró que en ningún momento la humilló, como esta habría dicho al ser entrevistada por Jorge previo a la entrevista de Paulino en el mismo espacio televisivo.

“Mientras ella estuvo en ese proceso, llegó un momento en el que yo si me tiré a la calle, pero no en busca de mujeres ni nada de eso, sino como una forma de refugiarme en el alcohol, tomaba mucho. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero tenía que salir para botar el golpe, porque sentí como que me iba a explotar, no tenía esa persona a quien contarle mis problemas, pero ese tema de humillación, no para nada, cuando ella lo comentó yo dije no, las cosas no fueron así”, aseguró el pelotero.

“Cuando ella dice que no me juzguen es porque ella sabe que si estuve ahí apoyándola”, manifestó.

Paulino dice que el día que ocurrió el hecho no hubo tal discusión como asegura Romero, dice que llegaron al apartamento juntos, pero que en ningún momento tuvieron diferencias. Versiones que han sido desmentidas por quien fue parte de los conductores de varios programas de televisión.

Parte de las versiones emitidas por Paulino a partir del minuto 1:17.

