(VIDEO) Khloé Kardashian revela que dio positivo a COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La socialité estadounidense Khloé Kardashian reveló que dio positivo a COVID-19 a principios de año, y los síntomas fueron tan fuertes y graves que su madre, Kris Jenner “llamó a todos los médicos en los que pudo pensar para pedir ayuda”.

Esta revelación y su diagnóstico están incluidos en el tráiler de la nueva y última temporada de Keeping Up with the Kardashians, donde la también modelo confesó que estuvo en cuarentena en su habitación porque los síntomas fueron “realmente malos durante un par de días”, y tenía vómitos, estaba temblando y con dolor de cabeza.

En el tráiler, su hermana Kim Kardashian, expresó que sentía mucho miedo por Khloé.

“Está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que está ahora está asustada y que está muy nerviosa por eso”, dijo Kim, quien recientemente celebró sus 40 años con bombos y platillos y junto a todos sus familiares y amigos.

Khloé instó a sus seguidores a seguir las precauciones y mantenerse a salvo.