(VIDEO) Kevin Kiermair conecta jonrón decisivo en triunfo de Rays sobre Orioles

EL NUEVO DIARIO, BALTIMORE.- El jardinero central Kevin Kiermaier tuvo el bate oportuno al pegar cuadrangular decisivo de tres carreras que abrieron el camino del triunfo de los Rays de Tampa Bay frente a los Orioles de Baltimore.

El batazo de Kiermaier hizo que el debut de Brandon McKay como bateador designado de los Rays tuviese en final ganador.

McKay, quien se destaca lo mismo por lanzar que por batear, se fue de 4-0 durante su primer encuentro en las Grandes Ligas como parte del orden de los Rays.

