VIDEO: Kevin Durant aguantó 12 minutos y volvió a caer lesionado

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Había comenzado el segundo cuarto y Kevin Durant estaba haciéndose notar 11 puntos en 12 minutos y la sensación de que la eliminatoria había entrado en una nueva fase tras su incorporación al duelo.

Poco después, en una jugada de ataque mientras encaraba a Pascal Siakam, se interrumpió la noche. Kevin Durant caía al suelo sin que nadie le tocase, había recaído de su lesión. El alero se tocaba el Aquiles mientras el público, en una fea primera reacción, vitoreaba lo que estaba sucediendo. Afortunadamente Serge Ibaka y Kyle Lowry se dirigieron a sus aficionados para pedir respeto y de la burla se pasó al reconocimiento en forma de aplausos y “KD, KD!”.

Pero KD ya estaba en otro sitio mentalmente. Mientras recorría el camino a vestuarios acompañado por Andre Iguodala y Stephen Curry, Durant maldecía su suerte al ser consciente que los 32 días que había pasado de baja recuperándose de su lesión no habían sido suficientes. Había que empezar el trabajo de rehabilitación de nuevo, pero ya sin la esperanza de volver a jugar esta temporada y sin saber si cuando lo haga el curso que viene lo hará con la camiseta de Golden State.

Kevin Durant appears to aggravate his calf injury and heads to the locker room early in the second quarter. pic.twitter.com/VXu3SmTS8Y

— SportsCenter (@SportsCenter) 11 de junio de 2019