(VIDEO) Kennard y los Clippers se dan un festín a costa de los Rockets

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Angeles Clippers, con Luke Kennard como francotirador con 8 triples, se aprovecharon de la pobre defensa de los Houston Rockets (142-111) y se dieron un festín antes del parón por el All-Star que se juega este fin de semana, informó este viernes la prensa deportiva.

Kennard, que competirá el sábado en el concurso de triples del All-Star, brilló en los Clippers con 25 puntos y un fabuloso 8 de 9 en triples.

Los angelinos lograron su mayor anotación de la temporada y se gustaron ante unos Rockets muy deficientes atrás y que permitieron un 55,4 % de acierto de los locales con un 51,4 % en triples (18 de 35).

The @LAClippers head into the #NBAAllStar weekend with a win, fueled by a career-high 8 3PM by Luke Kennard.@LukeKennard5 will be competing in the #MTNDew3PT at #StateFarmSaturday

