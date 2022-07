(VIDEO) Karla Fatule narra la travesía que vivió por la enfermedad de “Cambios Mínimos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz Karla Fatule narró desde principio a fin todo lo que pasó debido al padecimiento de la enfermedad de “Cambios Mínimos”, la cual es un trastorno que daña los glomérulos, unos vasitos sanguíneos diminutivos que hay en los riñones, es más frecuente en los niños que en los adultos.

Tras informar que está mejorando, colgó un video reseñando que “todo empezó cuando partí a un viaje con mi familia, me levanté para dirigirme al aeropuerto y desde ese día ya me sentía un poco hinchada, pensé retención de líquido, nunca me había pasado, pero sí conocía gente a mi alrededor que le había sucedido y seguí”.

“Empezamos a disfrutar de los parques, pero había algo que cada día sentía que todo me costaba más, desde levantarme, caminar, comer, todo era extremada mente pesado para mi, sentía como si estuviese deshidratada. Los días fueron pasando y cada día me levantaba con las manos y la cara hinchada, en los últimos dos días de parques no aguanté más y me fui a emergencia, ese día me levanté que la ropa no me servía”, agregó.

Fatule continuó diciendo que se fue a emergencia acompañada de unos amigos de su padre.

“Allá me hicieron todos, me pesaron y dijeron, pesa 175 libras, pero no les hice caso porque inmediatamente pensé, esta gente está loca. Duré 5 horas allí, y al final, lo que los doctores de emergencias de EEUU determinaron fue deshidratación absoluta, me mandaron a beber electrolito y agua hasta más no poder”, señaló.

Luego de estar ingresada en emergencias, le correspondió regresar a República Dominicana.

“Me sentía tan mal, tan mal en el avión, me la pasé con náuseas y vomitando en todas esas horas de regreso”, sostuvo.

Fatule expresó que mientras se desmontaban del avión, presentó deshidratación, por lo que fue trasladada a la clínica de un pariente para que le pusieran un suero y se pudiera ir tranquila a la casa. El especialista que la recibió le hizo todos los estudios e informó que no se podía ir, los días pasaron y seguían investigando qué tenía, porque cada día aumentaba más de peso, “de 6 a 10 días por día”.

Narró que se determinó que estaba en un cuadro de Síndrome Nefrótico. En siete días recibieron dos nefrólogos que se retiraron del caso y luego la trasladaron a CEDIMAC, donde fue recibida por el doctor Flores y su equipo, cuando pesaba 218 libras.

“Cuando el doctor me vio, estaba confiado en que sabía exactamente lo que yo tenía, yo no lo podía ni creer, pero para poder obtener un diagnostico había que hacerme biopsia renal y no podían hacerlo hasta salir del cuadro nefrótico en el que estaba”, enfatizó.

Contó que no podía pararse sola, ni caminar. Sostuvo que fue muy difícil, pero destacó el apoyo de su familia.

Tras realizarle la biopsia se determinó que tenía lo que predecía el doctor Flores, enfermedad de Cambios Mínimos. Fue en ese momento cuando empezó a tratarse la enfermedad y este lunes aprovechó para narrar tu travesía e informar que se está recuperando de manera satisfactoria.