(VIDEO) Karl Anthony Towns logra doble doble en revés de Timberwolves

EL NUEVO DIARIO, MINNEAPOLIS.- El jugador Karl Anthony Towns logró un doble doble pero no evitó que su equipo de los Minnesota Timberwolves cayeran derrotado con marcador de 127-116 ante los Jazz de Utah, el cual fue la sexta derrota para el equipo de los lobos.

Towns marcó 21 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, durante 36 minutos en los que vio acción dentro de la cancha, además de encestar 6 de 15 tiros de campo, incluidos 2 de 9 triples, y 7 de 9 desde la línea de personal.

Minnesota perdió su sexto partido consecutivo en casa y vio caer su marca a 3-8 en el “Target Center” esta temporada.

Por los Jazz el estelar Donovan Mitchell encestó 30 puntos, 5 rebotes y seis asistencias, en 36 minutos de juego.

Dudley Boyz@teague0 and @KarlTowns pic.twitter.com/pkaJOQkGnS

— Timberwolves (@Timberwolves) December 12, 2019