(VIDEO) Karl-Anthony Towns conduce triunfo de Timberwolves ante Nets; Irving encesta 50 pts en revés

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El estelar dominicano Karl-Anthony Towns fue el lider encestador de su equipo los Timberwolves de Minnesota que vencieron con marcador de 126-124, en tiempo extra, a los Nets de Brooklyn.

El pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns tuvo doble-doble de 36 puntos y 14 rebotes como líder de los Timberwolves.

Towns jugó 39 minutos, anotó 11 de 22 tiros de campo, incluidos 7 de 11 triples, 7 de 8 desde la línea de personal, y entregó tres pases para anotación.

First game AND first double-double of the season for @KarlTowns. 🔥

36 PTS / 14 REB / 3 AST pic.twitter.com/iLtKrXZNtH

— Timberwolves (@Timberwolves) October 24, 2019