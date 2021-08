(VIDEO) Karim Abu Naba: Primer año de gestión de Abinader ha sido “muy mediocre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El excandidato presidencial Karim Abu Naba sostuvo que el primer año de gestión del presidente Luis Abinader ha sido “muy mediocre”, indicando al mismo tiempo que en el Gobierno no hay voluntad política para condenar a quienes cometen actos de corrupción.

“¿Y los que se robaron los cuartos del PLD, por qué no están presos? porque no hay voluntad. La justicia me puede meter preso a mí por un post, pero los que se robaron mil millones de pesos están ahí”, manifestó.

Karim emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Dary Terrero, en el programa “La Gente Habla con Dary Terrero”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Al hablar específicamente de la sentencia que lo condenado a un año de prisión tras ser hallado culpable de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dijo que “no hay ningún fallo y nunca ha tenido problemas con nadie”.

“Yo no tengo ningún problema con nadie, ¿Cuál sentencia si yo fui para allá y ni ellos saben para qué era?, yo le ofrecí un millón de pesos al policía para que me tranque”, expresó.

Ante la pregunta de quienes considera que son los mejores políticos del país, Karim resaltó el trabajo de Abel Martinez como alcalde de Santiago y comparó a este último con el presidente del Salvador Nayib Bukele.

“Él (Martínez) hizo su trabajo en Santiago, hizo el trabajo del reciclaje, la limpieza, pintó su ciudad, o sea, como alcalde hizo su trabajo”, indicó.

