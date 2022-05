(VIDEO) Karen Yapoort responde ante críticas por llevarse las flores en boda de Francisca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Karen Yapoort, no se queda callada ante las críticas y siempre tiene devuelta, esta vez respondió ante las críticas por las flores que se llevó cuando finalizó la boda de la presentadora Francisca con el italiano Francesco Zampogna, el pasado fin de semana en La Romana.

Pero es que, la también esposa del pelotero Edwin Encarnación, causó revuelo en las redes con un video donde da una respuesta a un programa radial matutino donde se comentó lo sucedido, con su ocurrente estilo manifestó: “Ay, qué pena, ¿viste el sonido de la Yapoort? Esperó que pasara la boda de Francisca y fue, y tomó las flores y se las llevó dizque a una iglesia o no sé qué. Ese sonido no me gustaría. La sacaron en People en español, en Despierta América, qué desagradable”.

“Desagradable es que yo hubiese caído en el juego que muchos de ustedes estaban esperando, que a dos meses de casarme saliera aquel titular: ‘La Yapoort le fue infiel a Edwin Encarnación a menos de dos meses de matrimonio; a la Yapoort la vieron salir de un edificio con su vecino de al lado; la Yapoort le dio un tumbe a su marido de dos millones de dólares, ese es un juego en el que nunca voy a caer”, expresó en el audiovisual.

La revista People en Español comentó que aunque no fue invitada a la boda, Yapoort, quien reside en Casa de Campo, decidió llevarse las flores y grabar en sus historias de Instagram, donde se le vio en un carrito de golf hasta su vehículo.

Explicó que esperaba repartir las flores entre las iglesias locales, poniendo algunas en su sala, “Como se acabó la boda, fui y dije: ¡esas flores no se pueden perder!”.

Por esa razón, La Yapoort realizó otro video, con su característico humor y aceptando lo que hizo, respondiendo “Bueno, al menos las repartí”, junto a un emoji de una chica encogida de hombros.

