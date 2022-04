(VIDEO) Karen Ricardo dice al oficialista: “De la misma manera en que llegaron se van, sin darse cuenta”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, indicó este miércoles que, independientemente de que pertenezca a la oposición, reconoce que las cosas en el país no van bien para esta generación porque el Gobierno ni siquiera le estaría dando seguimiento a las políticas sociales de inclusión, por lo que dijo al oficialista que “de la misma manera en que llegaron se van, sin darse cuenta”.

“No podemos seguir inventando, no podemos seguir cambiando y queriendo cambiar una cosa por otra, la continuidad del Estado es un derecho que tenemos los dominicanos y dominicanas constitucionalmente y que ni siquiera eso este Gobierno ha podido garantizar”, insistió.

Ricardo fue entrevistada por los comunicadores Vladimir Henríquez, José Paulino y Felito Rodríguez, en el programa “Políticas Nuevas” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La exdiputada nacional sostuvo que las actuales autoridades “no se estructuraron y se montaron ahí”, por lo que quizás no han podido hacerle frente a los altos precios de los productos de la canasta familiar.

“No hubo una planificación, la pandemia, ahora la guerra, el alto costo de los combustibles a nivel mundial, no, no se prepararon para gobernar, no es la primera vez, pero esta vez duele más, ¿Por qué?, porque duraron tanto tiempo haciendo cuestionamientos que por lo menos, si tú dices eso no funciona yo tengo un plan para que funcione”, expresó.

Aseguró que República Dominicana había superado algunas situaciones y hoy en día las mismas volvieron a retroceder de manera increíble, en materia de planes sociales y educación continua.

“Vemos una licitación de RD$80 millones de combustibles para el plan Quisqueya Aprende Contigo y entonces tú no entiendes si es que le van a enseñar a leer y a escribir a los dominicanos y dominicanas montados en un vehículo para consumir el combustible, ellos tendrán el momento de explicarlo si la ciudadanía despierta y le exige que le explique”, cuestionó.

Rumores sobre Cedeño

Sobre los rumores de que la también precandidata presidencial Margarita Cedeño es apoyada por el equipo de Danilo Medina, manifestó que de ser así, se trata de una decisión personal de sus compañeros e indicó que el presidente de la organización ha manifestado que espera que las cosas sucedan como tienen que suceder y le cree.

“Ha dicho que él se ha excluido en este proceso y que apoya a quién va a ganar y entendemos que eso es lo que merece el partido y el país, que el principal partido político de la República Dominicana se maneje internamente con transparencia”, expresó.

Por ese motivo indicó que llevarán a cabo consulta semiabierta el 16 de octubre, garantizando que participe quien tiene que participar.

