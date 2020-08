(VIDEO) Kanye West, Kim Kardashian, e hijos retornan a Miami tras una semana en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Kanye West, Kim Kardashian, y sus cuatro hijos, retornaron a Miami tras pasar una semana de vacaciones en la República Dominicana, a donde viajaron en un intento de salvar su matrimonio.

Este domingo nueve de agosto, el rapero y la influencer más famosa del mundo fueron vistos llegando a Miami con sus cuatro hijos, North, de siete años; Saint, de 4; Chicago, de 2 y el benjamín, Psalm, quien cuenta con tan solo 15 meses, de acuerdo al portal de People En Español.

Se dice que la pareja con problemas está “mucho más feliz” después de tomarse un tiempo y hay esperanzas de que esto haya contribuido a salvar su matrimonio.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 39 años, había encontrado “difícil pensar con claridad” después de unas semanas turbulentas, en las que Kanye la atacó a través de desafortunados mensajes en Twitter.

