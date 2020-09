(VIDEO) Kanye West dice que Dios quería que interrumpiera a Taylor Swift en los VMA de 2009

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Kanye West afirma que la interrupción a Taylor Swift cuando se alzó como ganadora en la categoría de Mejor Video Femenino, por su sencillo “You Belong With Me”, en los MTV Video Music Awards en 2009, se trató de una fuerza espiritual que lo llevó hacerlo.

En una conversación con el rapero, Nick Cannon, para un episodio de su podcast Cannon’s Class , Kanye expresó que “en este momento, Dios me está dando la información … Si Dios no quiere que corra al escenario y diga que Beyoncé tuvo el mejor video, él no lo haría”.

“Me has sentado en la primera fila. Hubiera estado sentado en la parte de atrás. No habría hecho una idea tan ridícula porque nunca había oído hablar de esta persona antes, y ‘Single Ladies’ es, como, uno de los mejores videos de todos los tiempos. Y solo bebía Hennessy porque no quería ir a la entrega de premios porque era una trampa”, continuó el intérprete de Fade en sus declaraciones.

En el tortuoso momento que todavía es recordado por los fanáticos de ambos artistas, West corrió al escenario de la premiación al momento que Swift, con tan solo 19 años en ese entonces, se acercaba para recibir su galardón, a lo que el rapero exclamó “Taylor, estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, ¡pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos!”.