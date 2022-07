(VIDEO) Kalimete a urbanos: “Mantengan disciplina para que su comportamiento no les afecte como a Rochy RD” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista dominicano Kalimete consideró que lo que están haciendo los exponentes del género urbano en el país es “grandioso”, y les exhortó a los artistas emergentes combinar el talento que Dios les regaló con disciplina para que su comportamiento no les afecte internacionalmente como habría ocurrido con Rochy RD y otros cantantes del país.

“Hay escándalos que nos han dañado mucho internacionalmente como artistas. Yo exhorto a los muchachos a que mantengan esa disciplina para que ese comportamiento no les afecte como le afectó a nuestro amigo Rochy que en un momento dado él no sabía que iba a buscar visa, Omega no puede viajar por diferentes situaciones”, expresó.

Kalimete consideró que el patrón que se ha mantenido hasta hoy en los exponentes del género “debe cambiar”, al ser entrevistado por el periodista Elmer Féliz, en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Al hablar de la música urbana también el artista manifestó que le satisface ver cómo los jóvenes de la nada crearon un negocio tan grande, y a su juicio, eso es de admirar.

Además, dijo que el dembow, en especial, se escucha en las diferentes discotecas de los Estados Unidos y, aunque a nivel radial no ha tenido difusión, consideró que ese medio también tendrá que abrirle paso porque su popularidad es demasiado grande.

Nominación a los Emmys

Kalimete también habló sobre “Dominicano de pura cepa” y la distinción que tuvo por los Emmys Award, donde su trabajo fue nominado dentro de la categoría de promociones, tras la campaña publicitaria que hizo junto a Telemundo 47 Nueva York, dentro de la celebración del mes de la herencia dominicana.

“Mi primer sencillo como solista después de 20 años sigue dando frutos, significa que lo que hicimos con calidad, con criterio, con el fin de que represente la dominicanidad para siempre está logrando sus objetivos y una de ellas es esta nominación al Emmy y para nosotros es un gran placer de que sea con algo dominicano”, expresó uno de los primeros artistas en incursionar en el merengue house en el país.

Música

El intérprete de “Como ella lo baila” indicó que la música no es todo en su vida, sino un complemento que Dios le ha ayudado a desarrollar sin perder lo importante, su familia y su paz mental.

También indicó que, aunque ha incursionado en el género urbano colaborando con artistas como Rochy RD, su disquera quiere seguir fusionando el merengue y combinándolo con otros estilos musicales.

