(VIDEO) Kaki Vargas cree dejar que dembow se adueñe de RD, es como ceder mitad de la Patria a los haitianos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero Kaki Vargas aseguró este viernes, que el mundo ve a la República Dominicana como merengue y bachata, sin embargo, las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas quieren que sea visto por géneros extranjeros como el dembow y consideró que permitir que este estilo urbano se adueñe del país, es como si se le cediera una mitad de la patria a los haitianos.

“Dejar que esos ritmos sean dueños de la República Dominicana (dembow y reguetón), es como si le cediéramos la mitad de la Patria a los vecinos haitianos o como que ya nosotros dijéramos que no vale la pena lo que Duarte hizo”, expresó.

El intérprete de “Ando buscando un amor” puntualizó, que no se le puede poner un muro a las nuevas generaciones, por permitir que otras influencias se adueñen de los dominicanos pone en “peligro” la dominicanidad.

Vargas fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, espacio en el que expresó que el merengue es una marca país y dependerá de las nuevas generaciones que el mundo “nos siga viendo con identidad”.

Dijo ser parte de un grupo de artistas entre los que mencionó a Wilfrido Vargas y Johnny Ventura, que hizo que el mundo conociera la tierra del merengue y deseó que “ojalá” los dominicanos nunca aparten a estos merengueros por nuevas propuestas.

“Los grandes productores, Manuel Tejada, Ramón Orlando, Dioni Fernández, Bonny Cepeda, Sonia Ovalle, todas esas grandes luminarias hacían competencias de calidad, el país estaba bien representado”, manifestó.

Consideró que actualmente a los merengueros los quieren “quitar” y “destruir” lo que tanto les ha costado, que es venderle al mundo que República Dominicana es la Patria del merengue.

Propuesta

El artista planteó que el merengue sea llevado a las escuelas, se procure el regreso de los festivales en los distintos pueblos del país y consideró que esto debe hacerse realidad vía el Congreso.

“No puede ser la vulgaridad la dueña de un pueblo tan lindo, culturalmente hablando, no puede ser que nos ganen la batalla cuando este es el país donde Yaqui Núñez escribió ‘Compañera’, ‘El Carbonero’, Solano ‘Por amor’, entonces los dominicanos tienen que despertar, no es que no bailen su reguetón, es que sepan que ese tipo de ritmo no son dominicanos”, agregó.

