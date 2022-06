(VIDEO) ¡Juventud divina!, Eddy Herrera asegura es un regalo de Dios lucir cinco años menos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El galán de merengue, Edddy Herrera, manifestó que el secreto de la juventud que a sus 58 años exhibe, es que Dios le concedió el don lucir un físico cinco años más joven.

“Dios me regaló cinco años menos de edad, pienso que Dios me regaló que yo me viera cinco años más joven, tengo 58 años de edad y dicen que me veo mucho más joven de ahí, yo me lo creo y lo acompaño como tal”, expresó.

Agregó que a pesar de estar consciente del regalo que Dios le hizo trata siempre de comer saludable, hacer ejercicio tres veces por semana y dormir lo suficiente para cuidar su salud y el instrumento que le fue otorgador para deleitar a las personas, su voz.

En una entrevista realizada por Elmer Féliz, en el programa “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Herrera indicó que esto acompañado de un buen estilismo es lo que complementan su apariencia.

(Ver en el minuto 12:42).

Tras referirse a la inclinación de algunos urbanos hacia el merengue, el galán aseguró que esto se debe a que todos quieren contagiarse de la sabrosura inevitable de este género. Enfatizando que aunque en la actualidad el reguetón es el número uno, el merengue sigue teniendo un público fiel.

“Parece que los urbanos quieren coquetear con esta sabrosura inevitable que te rompe el esqueleto como lo es el merengue, que tiene tantos años, que duró tres décadas siendo número uno en el mundo”, indicó.

En ese sentido, exhortó a aquellos que están haciendo merengue, que lo hagan con amor para que el resultado se algo “delicioso, sabroso y con poderío” para poner a todos a bailar.

“Haga las cosas bien hechas, hágalo con entrega, con dedicación, fájese duro, estoy hablando para la nueva generación del merengue, trate de conseguir un buen equipo de trabajo, representativo, serio y usted fájese no le deje solamente el negocio al manager, no usted tiene que fajarse como un loco”, emitió.

Sostuvo que uno de sus secretos es que puede asegurar que trabaja igual o más que su equipo; por lo que invitó a la nueva generación de la música seguir su ejemplo, porque no hay necesidad de hacer lo incorrecto siempre está a opción del bien.

“Cuídese los vicios y ojalá que no haga nunca, porque entre tragos, champañitas, vinos, cerveza llegan las tentaciones. Así que cuídese mucho y dele con todas”, subrayó.

