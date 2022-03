(VIDEO) Justicia y Transparencia califica disminución de fondos AFP como “estafa del siglo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sostuvo este jueves que la reducción en los fondos de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, representa la “estafa del siglo” y sería uno de los motivos por los presentaron el proyecto de ley para la realización de un referéndum consultivo, a fin de eliminar esas entidades y las Administradoras de Riesgo de Salud.

“Estamos ante un esquema carente de transparencia, donde no se informa, no hay protección, donde usted ahora mismo no puede señalar 10 personas que hayan sido sancionadas por este esquema, y no es que no las haya, y peor aún, de los que han fallecido, usted no puede señalar 10 familiares que hayan recibido de esos recursos”, expuso.

Potentini fue entrevistado vía telefónica por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También considero que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en su momento no era “tan mala”, sin embargo, se ha prostituido para que un grupo se haga “un traje a la medida”.

Explicó que no buscan general una crisis social en torno al tema, sino que se reivindique el beneficio del Estado en este sentido, el que sería el responsable de administrar estos recursos y está orientado a llevar un esquema de transparencia y principios que rigen la administración pública, establecidos en el artículo 138 de la Constitución.

“Que sea el Estado que administre y no un proceso intermediario que no conocemos, que no manejamos, con unas comisiones altas y que ha devenido en un desastre, lo vimos ahora en la pandemia con las ARS que no cubren nada”, agregó.

