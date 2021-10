(VIDEO) Jurista dice es “grave” que haya soborno sin sobornados; plantea reforma de medios probatorios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y docente Carlos Eduardo Tavarez Guerrero sostuvo este viernes que el hecho de que uno de los imputados en el caso Odebrecht haya sido sentenciado por el Tribunal de la Primera Instancia a ocho años de prisión y no se haya determinado quienes fueron los sobornados es algo “grave” y muestra “muchas falencias”, por lo que planteó que se realice una reforma de los medios probatorios para este tipo de delito.

“Las juezas entendieron que ellos no formaron parte de esos sobornados, eso es lo que ha dicho este tribunal, ni tuvieron nada que ver con lavado ni declaración irregular de su patrimonio, o sea, ellos no han hecho nada, vamos a decir que a hay que pedirles excusa por durar tanto tiempo en la justicia”, manifestó.

Tavarez Guerrero emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 33:42).

Aclaró que, el que no aparezcan sobornados no quiere decir que no haya sobornantes, no obstante, dijo que en la lectura de la sentencia del caso hubo muchas falencias en los medios probatorios.

“Hay una falencia aquí, en ese triángulo que todavía no cierra, yo estoy condenado por soborno, dónde está entonces a quien yo soborné, por lo menos vamos a identificarlo, quizás no procesarlo, peor a quién fue”, expresó.

Situación de los imputados

Indicó que la situación procesal de todos los imputados en el caso Odebrecht, donde dos fueron condenados cinco y ocho años de prisión, y otros cuatro fueron absueltos, por el momento de libertad, ya que el Tribunal no les varió la medida de coerción en la que se encontraban, entonces se quedarán en esa condición hasta que pase el plazo de la apelación.

“La situación de coerción de estos imputados puede variar si ratifican, ya ante una ratificación de la Corte de Apelación de una condena pues presumiblemente el peligro de fuga aumenta porque ya son condenados que solamente les quedaría de manera principal el recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia”, agregó.

De igual forma, señaló que los jueces en cualquier momento pueden variar la medida de coerción ante circunstancias que puedan surgir, como sería que uno de los sentenciados haya dado indicios de fuga y pueda sustraerse del proceso.

Relacionado