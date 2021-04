(VIDEO) Jurista afirma PN es una “academia de sicarios que enseña a matar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista Cándido Simón expresó ayer que se debe formar a los miembros de la Policía Nacional para así lograr transformar la institución, y resaltó que la misma “es la principal fuente de creación de sicarios del país, donde enseñan a matar y no a apresar”.

“En vez de apresar los enseñan a matar, no les enseñan defensa personal; les enseñan a disparar en el área vital, del pecho hacia arriba, eso es lo que les enseñan en la academia, entonces tienen que cambiar la forma de instruir para que cambien la forma de pensar y consecuentemente la forma de actuar”, consideró.

Simón emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique -Tuto- Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:11:13).

En ese orden, señaló que los implicados en el caso de Villa Altagracia, se puede ver que tres o cuatro de ellos son de recién ingreso, lo que destacó como una prueba de lo mencionado.

“En cada gran crimen o asesinato hay un expolicía, un exsargento o un general involucrado, incluso, fíjense que hay dos o tres jóvenes (en el caso de Villa Altagracia), que parece que recién ingresaron, ¿y a qué los enviaron? a matar esa gente”.

En ese sentido, resaltó que “no se debe reformar la institución del orden, sino transformarla” para poder ver cambios en el accionar de los miembros de la institución.

Consideró que las exoneraciones que reciben los miembros de la Policía como las de no pagar el transporte público o recibir un aumento de sueldo, no es algo que vaya a ayudar porque son acciones que se han tomado anteriormente y no se han visto resultado.

“No es que ellos no paguen en el teleférico, en el metro, que no paguen en los autobuses públicos o que le incremente el sueldo a $500 dólares, lo han hecho en otras gestiones y ha seguido igual o que le den provisiones sociales”, destacó.

También expresó que tampoco funcionaría cambiar al director de la Policía, porque “esa institución porque es una estructura piramidal en donde los liderazgo de base están abajo y no necesariamente asumen ordenes superiores, sino que responden a los lineamientos de los líderes locales”.

Agregó que se debe “aprovechar esta oportunidad para reconstruir esa Policía que es la que tenemos y es con esos bueyes que tenemos que arar y hay una decisión política evidentemente de hacerlo, que es la del presidente Luis Abinader”.