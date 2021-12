(VIDEO) Jurista advierte MP debe cuidar manejo expedientes en cuanto a menciones de personas que no acusará

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado Jesús Colón sostuvo que el Ministerio Público debe tener cuidado de mencionar nombres de personas en un expediente acusatorio contra las que no va a realizar una acusación, y también consideró que debe dejar un poco el exhibicionismo y concentrarse firmemente en combatir la corrupción con objetividad.

“En esto debemos ser un poco cuidadosos, debe el Ministerio Público retirarse un poco de los medios de comunicación y del exhibicionismo, y concentrarse firmemente en el tema de combatir con objetividad la corrupción”, manifestó.

El jurista se expresó así al referirse al expediente del Ministerio Público, en donde se acusó al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al excontralor general de la República, Omar Caamaño y a Aracelis Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, de estar supuestamente vinculados en los actos de corrupción denunciados en el caso Anti-pulpo.

Colón emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Comentario Estratégico”, el que conduce junto a la doctora Mambrú y la comunicadora Nilda Alaniz, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que se debe romper con los niveles de impunidad que hay en el país y combatir la corrupción porque genera mucha pobreza, ya que el dinero que se debe invertir en solucionar problemas sociales, como el de la seguridad ciudadana, va a parar a los bolsillos de dos o tres desaprensivos que entienden que el Estado es de ellos.

Asimismo, sostuvo que quienes dirigen el Ministerio Público actualmente están haciendo un gran esfuerzo para que la impunidad no prevalezca en la República Dominicana, así como para que la corrupción pública no se siga extendiendo, no obstante, dijo que se debe tener cuidado en ese aspecto.

“La verdad que todo esto está tocando de manera indirecta al expresidente Danilo Medina, pero lo correcto es que si hay alguna vinculación con él que el Ministerio Público responsablemente cite al expresidente o lo investigue, pero no de manera soterrada dejar caer su nombre porque en mayor o menor medida eso le afecta o le hace daño”, expresó.

También, consideró que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe saber cuáles son los pasos políticos que va a dar de ahora en adelante, y reparó en que en este caso lo correcto sería que el presidente de esa organización política se ponga a disposición del Ministerio Público, a los fines de ser investigado sobre cualquier situación.

“Eso lo hizo el expresidente Hipólito Mejía, en su momento cuando fue requerido dijo ‘yo estoy aquí, estoy disponible’, y lo mismo hizo la doctora Milagro Ortiz Bosch en un momento determinado cuando Alejandrina Germán era la ministra de Educación y de soslayo quiso mencionarla an algunas cosas”, señaló.

