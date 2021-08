(VIDEO) Jurista aboga porque se agilicen procesos participación de bienes en divorcios

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Melanio Anselmo Ureña hizo un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, para que en los Juzgados de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial sean llevados con el debido proceso los casos de partición de bienes de las personas divorciadas, resaltando que los procedimientos en este aspectos se retrasan “mucho”.

“Que se tome en cuenta los casos que tienen que ver con las particiones, y lo que está pasando precisamente en la Cámara Civil y Comercial con relación a las cargas que tenemos nosotros con los procesos que se llevan a cabo, para que se les dé un debido proceso, que estén en el tiempo adecuado porque no es posible que una partición o divorcio se tome más que lo que establece”, manifestó.

Anselmo Ureña emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que se han incrementado los divorcios debido a que la pandemia de la COVID-19 ha traído como consecuencia rupturas familiares, razón por la cual “los tribunales están muy saturados” con este tipo de casos.

“Ha habido una congestión de los casos de divorcio en los tribunales Civil y Comercial de la provincia Santo Domingo, ya que ha habido una demanda fuerte en estos días”, expresó.

También, dijo que con las audiencias, los reenvíos y los incidentes que transcurren en el proceso de separación de bienes matrimoniales, con frecuencia una de las partes desiste por lo “tedioso” que se hacen los casos judiciales.

“La gente siempre se enfoca en la parte de la partición, no en la parte del divorcio porque no tiene una asesoría legal adecuada, inclusive hasta antes de contraer el matrimonio no se empapan bien de cuál es la función que le corresponde, para luego deshacer el matrimonio, entonces proceder a lo que es la partición”, explicó.

