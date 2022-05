(VIDEO) Julito Hazim sobre el PRM: “Estamos oliendo a que no hay una disposición de trabajar por el partido”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comentarista de televisión Julio Hazim (Julito) sostuvo que hay muchos problemas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y huele a que “no hay una disposición de trabajar por el partido”, por lo que exhortó a la organización política a mirar los viejos errores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para que evite repetirlos.

En ese sentido, sostuvo que a lo interno del PRM pareciera que no hay una disposición de entender que el partido de gobierno está cumpliendo con los aliados que lo ayudaron a llegar al poder.

“Tenemos problemas internos en el partido de gobierno, muchos. Les costó el poder al PRD un pleito entre Salvador Jorge Blanco y Jacobo Majluta, problemas de apostar al contrario para evitar que el candidato de su partido no ganara”, expresó.

Señaló que a partir del 1884, independientemente de que el PRD prohibía la reelección, tenía un candidato para seguir en el poder y ocurrieron varias cosas que, según opinó, se parecen a lo que le pudiera ocurrir con el partido oficialista en lo que le resta de tiempo al proceso electoral de mayo de 2024.

El doctor Hazim emitió sus comentarios en el programa “Síntesis con Michel Hazim”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

No obstante, consideró que es posible que el PRM termine bien en el 2024, pero para ello es necesario que resuelva sus problemas internos le proporcione a la ciudadanía las informaciones acerca de lo que realmente ocurre en el país y así también la actual administración reciba las críticas de la población.

“Tú puedes coger este Gobierno y criticarlo, si lo criticas dentro de una situación normal y creo que por la situación en que este gobierno tomó el poder y lo está ejerciendo tienen respuesta perfecta para todo lo que está haciendo”, expuso.

En ese orden, señaló que actualmente hay muchas “injusticias” que se están diciendo sobre el Gobierno, sin embargo, no se dice que “no hay un forma de ejercer el poder si no es con un sector privado”.

“¿Tú crees que es justo que se estén gastando 1,500 millones semanales, cuánto tiempo más y de dónde lo van a buscar, no es que yo quiera o no, es que de dónde se va a buscar, son 50 o 60 mil millones que se van a tener que buscar en el próximo año, que no están en el presupuesto y se van a tener que buscar en otro sitio?”, cuestionó Hazim.

