(VIDEO) Julio Zabala confiesa imitará al legendario merenguero Johnny Ventura

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Julio Zabala, apodado como “El hombre de las mil caras”, confesó este jueves que imitará al legendario merenguero Johnny Ventura.

”Yo no sé dentro de cuántos años, pero voy a tener que hacerlo porque me lo pidió muchas veces y me decía ”y lo mío pa’ cuándo”, destacó Zabala en la funeraria Blandino que está ubicada en la avenida Abraham Lincoln, donde le extendió el pésame a los parientes de Ventura.

El ”imitador inimitable” describió a Ventura como ”un hombre con gran sentido de la amistad, prudente y sobre todo caballero. Siempre cuando él iba a mis espectáculos y los míos en los suyos, ponderó respeto y cariño hacia mi trabajo y yo hacia el suyo”.

Indicó que el legado que dejará Ventura será ”todo lo que él ha representado, porque Johnny Ventura fue un movimiento musical que luego fue seguido por otros y que generó escuelas”.

