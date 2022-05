(VIDEO) Julio Horton: Por sus declaraciones Abinader denota querría entregar gobierno antes del 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Julio Horton, exdiputado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP), consideró este lunes que las declaraciones del presidente Luis Abinader, en las que pide a la población tener paciencia ante la crisis económica y los problemas de inseguridad ciudadana que afectan al país, denotarían que el mandatario querría entregar el gobierno antes de celebrarse las elecciones presidenciales del año 2024.

“Hemos visto que el propio presidente (Abinader) dice ‘no, en estos años que faltan la población que tenga paciencia’, porque no habrá resultado, yo no sé si es que el presidente quisiera que adelantemos las elecciones para entregar el Gobierno, porque usted me está diciendo que en estos dos años tampoco va a haber solución”, sostuvo.

Horton fue entrevistado por los periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Expresó que el Gobierno se encuentra en una situación “insostenible” y actualmente todos los sectores de la vida nacional, estarían cuestionando las medidas tomadas por las autoridades.

“Hoy en día los precios están al cielo, el poder adquisitivo del dinero ha disminuido, los salarios se han quedado estáticos, ¿Qué resulta cuando el Gobierno no traza políticas públicas para hacer crecer la economía y que crezcan los ingresos de la familia dominicana?, hoy en día los dominicanos se sienten arrepentidos”, expresó.

En ese sentido, manifestó que por “fortuna” al actual Gobierno le resta poco tiempo y dijo que todo indica que el próximo presidente de la República será el exmandatario Leonel Fernández, el cual se encontraría actualmente en un empate técnico con el actual jefe de Estado.

“Al día de hoy la FP está rondando el millón de miembros, el crecimiento de la FP se me parece a aquel proceso que vivimos en el año 2003 – 2004, cuando Leonel Fernández volvió al Palacio Nacional con un 57%, yo creo que en esta ocasión se visualiza que obtendrá una votación mayor, porque la crisis económica que está viviendo el pueblo dominicano es peor que aquella”, sostuvo el dirigente.

Reforma constitucional

Al hablar de las afirmaciones realizadas por el dirigente peledeísta, Hipólito Polanco, de que Danilo Medina habría pactado con el Gobierno apoyar la reforma constitucional a cambio de ser habilitado para un próximo período, Horton dijo que de ser eso cierto, la actual gestión sepultaría la credibilidad que le queda y el pueblo saldría en masa a rechazar ese tipo de accionar.

“Sería una mala estrategia y ahora mismo eso crearía una crisis en las propias filas del PLD y la sociedad va a ver este Gobierno como una gestión que negocia impunidad a cambio de reforma constitucional, cuando la principal bandera de lucha de este Gobierno fue contra la corrupción”, agregó.

Expresó que una reforma constitucional en estos momentos solamente pasaría dándole un golpe a la institucionalidad del institucionalidad y produciendo una “compra masiva” de los miembros del Congreso Nacional.

