(VIDEO) Julio Cury dice sentencia TSE no afectará decisión JCE de admitir o no candidatura LF

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Julio Cury sostuvo este martes que, a su juicio, la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que establece que el expresidente Leonel Fernández no tiene “ningún impedimento” constitucional ni legal para presentarse como candidato a las elecciones, no afectará la decisión de la Junta Central Electoral de admitir o no esa candidatura.

“¿Qué valor tiene? (la sentencia), absolutamente ninguno, porque es una decisión que se rinde en el marco de un proceso entre Leonel Fernández, una facción del Partido de los Trabajadores Dominicanos, y el que hizo las veces del demandante”, indicó Cury.

“Cuando la inconstitucionalidad es pronunciada por vía difusa, para darle solución al caso en concreto, únicamente es subdefecto entre esas partes. Esa decisión le es absolutamente ajena, extraña a los terceros”, indicó.

Agregó que “la JCE, que no fue parte de ese proceso, sigue preservando su soberanía, su autoridad para decidir si admite o no la propuesto de candidatura de Leonel Fernández”.

