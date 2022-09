(VIDEO) Juicio de fondo en caso Yuniol-Omsa entra en la fase decisiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocen este lunes la etapa decisiva del juicio de fondo que persigue los responsables del crimen del catedrático y abogado Yuniol Ramírez y los actos de corrupción de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), en la gestión de Manuel Rivas.

Desde tempranas horas han estado replicando las defensas e imputados a los alegatos del Ministerio Público, quienes pide condenas que oscilan desde los cinco a 30 años de reclusión.

Las juezas Claribel Nivar, Yissel Soto y Clara Castillo, tendrán la tarea de decidir si sentencian o absuelven a los encartados en el sonado caso, que lleva en los tribunales cinco años.

El representante legal del presunto autor material del asesinato, Argenis Contreras, deberá presentar sus conclusiones finales.

Bunel Ramírez, abogado de José Antonio Mercado Blanco (El Grande), dijo que compareció ante la Fiscalía por una acción de inconstitucionalidad en contra de todo el proceso.

“El fundamento de esa solicitud de inconstitucionalidad radica en que a cinco años del proceso la Fiscalía no ha presentado una orden judicial de arresto en su contra, no hay actas de infraganti delito y no hay una forma lógica legal que justifique su encartamiento”, explicó Bunel en las afueras del tribunal.

El jurista precisó, que solo queda esta última audiencia y el expediente quedará en estado de fallo, sosteniendo que están pidiendo la nulidad de la acusación completa, debido a que una persona debe permanecer arrestada con una orden judicial o flagrante delito.

“En el caso de El Grande, no ha existido ni una cosa ni la otra, la Constitución es bien clara en esas violaciones de derechos fundamentales”, aseguró el letrado.

En ese orden, se pronunció Heidi Carolina Peña, quien dijo ante las magistradas que sin saber nade del caso, fue perseguida y dañada moralmente.

“Fui arrestada ese octubre, sin saber por qué, cuando lo pregunté nadie me dio respuestas, duré tres días detenida, anduvieron media ciudad conmigo, revisaron las cámaras de seguridad de mi trabajo, me acusan de haber guardado la pistola de Argenis, han sido injusto”, dijo la imputada.

Aseguró, que su hijo está en manos de expertos de la salud mental, por los daños causados por este proceso.

El pasado viernes la fiscal Mirna Ortiz, representante del Ministerio Público, pidió para Manuel Rivas, exdirector de la Omsa que se le imponga una pena de 20 años, en conjunto a Faustino Rosario, Víctor Ravelo Campos y El Grande.

Mientras que a Jorge Luis Abreu, Peña y Liliam Suárez se le dicte un pena de cinco años de reclusión, además, de que se le imponga una multa por el hecho y el decomiso de los bienes adquiridos del delito.

Relacionado