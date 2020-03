(VIDEO) Jugando pelota, así pasan la cuarentena Alex Rodríguez y JLo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El ex jugador de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez y su novia, la cantante boricua, Jennifer Lopez pasan su cuarentena practicando béisbol junto a su familia, según un video publicado por el deportista en su cuenta de Instagram.

“No hay juego de apertura, no hay multitudes, no hay himno de la séptima entrada. No hay problema como no pudimos salir esos momentos lo tuvimos aquí”, reza parte del mensaje junto a un video.

Rodríguez comentó que dicho momento es un recordatorio de cuánta diversión se puede tener junto a las personas que se aman, tan solo con tener un bate, un guante y algunas pelotas.

Asimismo, se ve cómo el ex Grandes Ligas le lanza bolas de plástico a JLo y su hija para que estas se entrenen.

“Ayer fue nuestro juego de la semana. Bateamos, lanzamos y atrapamos pelotas. Nos reímos y nos ejercitamos”, comentó el también narrador de la cadena de televisión de los Yankees de Nueva York.

Hasta hoy, el video lleva 725 mil reproducciones y 2,700 comentarios por parte de los seguidores del ex jugador.

