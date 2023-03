(VIDEO) Jugadora de baloncesto universitario recibe un puñetazo en la cara después del partido

EL NUEVO DIARIO. SANTO DOMINGO.- El deporte universitario se vio manchado por la violencia tras el partido de baloncesto femenino de la NCAA la noche del jueves. Después de que Bowling Green State University venciera a Memphis, una pelea en la línea de saludo terminó en un puñetazo en la cara para la jugadora Elissa Brett. Brett quedó tendida en la cancha, llorando, mientras que Jamirah Shutes, la jugadora de Memphis responsable de la agresión, fue inmediatamente restringida por su entrenador.

Las cámaras de televisión capturaron el momento en que Brett y Shutes se enredaron en una discusión antes de que esta última lanzara un puñetazo que dejó a Brett aturdida. El equipo de Bowling Green State University dijo que la policía está investigando el incidente.

Ugly ending to the night after Bowling Green’s Elissa Brett was hit by a Memphis player in the handshake line after the game. pic.twitter.com/9QLFdguB9f

— Kurt Steiss ⚔️ (@kurtsteiss) March 24, 2023