VIDEO: Jugador de la NHL le rinde honor a David Ortiz

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Con el Fenway Park como sede del Clásico Invernal del hockey sobre hielo de la NHL entre Bruins de Boston y Pingüinos de Pittsburgh, el delantero de los Bruins, David Pastrnak, se tomó un tiempo para exhibir sus útiles de hockey inspirados por los Medias Rojas.

Pastrnak enseñó su palo con un diseño inspirado por el Monstruo Verde del Fenway, con el color icónico de la pared y su clásica pizarra manual. El nombre de Pastrnak y su número 88 están en el palo, con el mismo estilo de letras de los uniformes de los Medias Rojas.

Pasta knows how to do it up. 🏒⛸️⚾️#WinterClassic | @pastrnak96 pic.twitter.com/nwMlFXBwpA

— Boston Bruins (@NHLBruins) January 1, 2023