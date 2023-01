(VIDEO) Juez sigue ponderando decisión del cese de prisión a Jean Alain

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se retiró a ponderar el cese de la prisión preventiva que pesa en contra del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de corrupción administrativa en el sonoro caso Medusa.

El magistrado se fue analizar los elementos aportados por las partes en el proceso, para decidir si varía o no la medida cautelar al exfuncionario.

Martínez, quien al retirarse pasadas la 7:00 pm de la sala de audiencia para evaluar los argumentos que presentaron la defensa del imputado y el Ministerio Público, con el propósito de aplicar una correcta administración de justicia.

“Me retiro a fines de ponderar el artículo 49 del Código Procesal Penal, sobre la economía interpretativa de lo que un tribunal pueda decidir sobre los argumentos de cargo y descargo con relación a lo que han planteado las partes”, explicó el magistrado antes de salir del salón.

En ese sentido, el tribunal cerró los debates, indicando que en cualquier momento volvería, aunque no especificó hora.

Han pasado más de dos horas, sin embargo, no hay indicios de que su entrada al juzgado se acerque.

La audiencia que se conoció a a partir de las 2 de la tarde, donde la defensa del ex funcionario, pidió al juez la variación de la medida coercitiva por una garantía económica a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida.

En ese orden, Carlos Balcacer y Gustavo Biaggi, ofertaron al doctor Julito Hazim como garante del imputado, afirmando que este se comprometía a dar la cara.

En los argumentos de defensa, los abogados hicieron una cronología de todo lo que se ha presentado en el proceso, incluyendo la prórroga solicitada por el Ministerio Público.

Además, los togados indicaron que su cliente no presenta peligro de fuga y afirmaron que tampoco ha obstruido la investigación del órgano persecutor.

De su lado, la directora de Persecución de la Procuraduría Especializada de la Persecución Administrativa (Pepca), Yeni Berenice Reynoso, manifestó que otorgarle la libertad a Rodríguez Sánchez, es premiar un comportamiento de intimidación y obstrucción de la investigación.

La procuradora adjunta, alegó que el principal cabecilla del caso Medusa, empleó estrategias de amenazas de testigos, obstrucción de la investigación y sobornos a personas que testificarían en su contra.

Al hacer uso de la palabra, en representación al Ministerio Público, en la celebración de la audiencia del cese de la medida de coerción, aseguró que el acusado representa una amenaza para el proceso, reiterando que otorgarle la libertad sería premiar actuaciones indebidas.

Informó al tribunal que el acusado envió una carta de intimidación al testigo Rafael Estefano Canó y ofreció un millón de pesos a otro, mientras que supuestamente ofertó pagarle una defensa a Luisa Montana, para que ésta no testificara en su contra.

Esas acusaciones fueron negadas por el exprocurador al asumir su turno en la audiencia, indicando que tiene suficientes presupuestos para que variarle la prisión que lleva cumpliendo 18 meses en Najayo, cuya máxima ya expiró el pasado nueve de este mes.

Al defenderse de las acusaciones del Ministerio Público, aseguró que el juzgamiento en su contra es muy peculiar, porque es el Estado completo en su contra.

“Hay una falta de objetividad, un fiscal me dijo gozo tu prisión más que un juego de Licey y Águila, como si la libertad fuera un juego, será que no tengo derecho como lo establece la ley, no estoy obstaculizando nada, cuando la investigación continúa tal cual”, declaró el acusado.

Aseguró, que su antecesor firmó más cheques que él y que no está siendo imputado en el caso.

“Yo no he llamado a nadie, incluso amigos me ha contactado y he evadido las conversaciones con todo, no he amenazado a nadie como quiere decir el Ministerio Público”, manifestó.

Al concluir con su defensa material, se dirigió hacia sus abogados, quienes le ofrecieron un abrazo y se mostraban esperanzado en que hoy la suerte sonreirá a su favor.

Luego, fue donde su esposa, quien se secaba las lágrimas con una servilleta disimuladamente y esta lo abrazó de manera extendida por más de un minuto.

