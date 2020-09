(VIDEO) Judy Santos estrena su nuevo sencillo musical titulado “Demos paso al amor”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La artista dominicana Judy Santos presentó esta semana su nuevo sencillo “Demos Paso Al Amor”, un merengue típico escrito y producido por Raúl Román y distribuido mundialmente por La Oreja Media Group. “Siempre me ha gustado tener presente en mi repertorio tanto la bachata como el merengue típico dominicano, ya que es la tierra que me siento representada” manifestó la intérprete.

Judy Santos, la joven artista de origen dominicano, continúa presentando su propuesta musical y logrando la aceptación de fanáticos en el género musical de la bachata.

Recientemente presentó de manera exitosa su primer concierto a través de su canal oficial de YouTube, donde interpretó los sencillos que ha lanzado en su carrera y además, incluyó un popurrí de las canciones que tuvo el privilegio de cantar con el exitoso grupo Aventura, los temas “Angelito, “Obsesión” y “La Guerra”.

El segundo fue un homenaje a algunas de las canciones favoritas de Judy, que incluyen temas como “Me quiero morir” de Anthony Santos, “Dame tu querer” de Raulín Rodríguez, “Por ti voy a morir” de Frank Reyes, “Estoy condenado” de Luis Vargas y “Te burlaste de mi” del Chaval de la Bachata.

De acuerdo a comunicado de prensa, fue tan buena la aceptación, que los comentarios y las peticiones se mantuvieron constantemente durante las casi dos horas de presentación que la artista mantuvo a los presentes.

“Doy las gracias a mi equipo de trabajo Recognize The Talent Managment, a todos los patrocinadores, a la tremenda banda que me acompañó, a Mente A Nah Studios, Minaya PR y sobre todo a mi público que me acompañó en todo momento” expresó la artista radicada en la ciudad de Nueva York.