(VIDEO) Judith Rodríguez y Pepe Sierra protagonizarán película “Libélula”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cineasta dominicano Ronni Castillo reveló que los actores Judith Rodríguez y Pepe Sierra serán los actores que protagonizarán su nuevo proyecto cinematográfico nombrado como “Libélula”.

“Tengo la dicha de tener dos de los mejores actores de mi generación, Pepe Sierra que es un gran amigos el cual tenía mucho tiempo deseando encontrar un proyecto que nos permitiera trabajar juntos y está también la gran Judith Rodríguez que es una excelente actriz”, dijo Castillo.

Durante la entrevista realizada en la emisión del programa Bajo el lente, que es conducido y producido por Willy González, para los medios digitales de El Nuevo Diario TV, Castillo manifestó que anhelaba la oportunidad de trabajar con la participación de estas dos figuras del cine dominicano.

En ese orden, resaltó que en el largometraje “Libélula” su intención ha sido escoger a dos de los mejores actores de la industria del cine dominicano y es cuando surge la composición de Sierra y Rodríguez.

La película “Libélula”, la cual pretende trazar recorrido en salas de cine, festivales y plataformas digitales, se encuentra en pre producción y la misma iniciará en unas dos semanas.

El cineasta reveló, que la misma contará en su mayor parte con rodajes en territorio dominicano y algunas escenas importantes en suelos internacionales.

Castillo quien dirigió la película “¿Quién Manda?”, una propuesta cinematográfica que obtuvo la felicitación de la prensa, críticos y el público dominicano, logró 8 premios La Silla (Mejor Película, Mejor Comedia, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actor Secundario, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección de Arte) y 3 premios Soberanos (Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz).

“Quien manda me cambio totalmente, me permitió demostrarme que podía dirigir un largometraje”, declaró Ronni en Bajo el Lente.

Castillo igualmente confesó que trabajar de la mano del también productor y cineasta Frank Perozo, fue una experticia gratificante el cual cataloga como un privilegio, “me dio la oportuna de aprender y conocer a personas que entraron al proyecto porque él estaba ahí”.

En el mismo plano, el joven cineasta manifestó haber admirado las participaciones del destacado director Peyi Guzmán, quien debido al mismo emprendió su trayecto como productor cinematográfico.

“El trabajo de Peyi influyó en mí en el deseo de ser cineasta aún sin saber que era trabajo de él”, refirió.

Asimismo expresó que en lo anterior a ese acontecimiento no hacia películas porque no contaba con los recursos para hacerla y el hecho de no crearlas le impedía ser reconocido en la industria cine.

Entre las producciones cinematográficas del destacado dominicano se encuentran: Quién manda, Melodiosa Soledad, Libélula, El que mucha abarca, Cuantas por cobrar, entre otros largometrajes.

Dato Curiosos

Ronni Castillo quien estudió publicidad en UNAPEC y cine en la UASD, trabajó con Ángel Muñiz en “Ladrones a Domicilio” como asistente de producción, y luego en las áreas de producción y post-producción de proyectos cinematográficos.

Tiempo más tarde, decide abrir una casa productora llamada Gallo Bravo, con el productor Aurelio Pérez como líder, donde en 2011 realiza el cortometraje “Melodiosa Soledad”, el cual se estrenó en el Festival Global de Cine Global Dominicano.

En 2014 dirigió “El Que Mucho Abarca”, una comedia romántica producida por Entrepreneur Films la cual se encontró entre las más taquilleras del cine dominicano de ese año.