VIDEO: Juan Soto jonronea y Nacionales barren a los Filis

EL NUEVO DIARIO, Washington (EE.UU.).- El guardabosques dominicano Juan Soto y el bateador designado cubano Yadiel Hernández conectaron este martes sendos ‘jonrones’ que allanaron el triunfo de los Nacionales de Washington por 8-7 sobre los Filis de Filadelfia en el segundo juego de una doble cartelera.

Los Nacionales barrieron por 5-1 a los Filis en el primer juego de la tarde.

Soto desapareció la pelota del campo en el tercer episodio, con dos corredores por delante, contra los lanzamientos del relevo JoJo Romero.

— Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) September 22, 2020