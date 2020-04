(VIDEO) Juan Luis y 4.40 graban “Las Avispas” de forma remota, en versión son

View this post on Instagram

A través de su cuenta de Instagram el cantautor dominicano Juan Luis Guerra (@juanluisguerra), compartió una nueva versión de la cancion "Las avispas", en colaboracion con los miembros de la banba 440. Juan Luis Guerra, Voz. Banda: Roger Zayas, coro. Quico Rizek, coro. Janina Rosado, piano y coro. Juan de la Cruz, bongó. Luis Mojica, congas. Rafael Carrasco, güira. Isidro Bobadilla, maracas. Luis Payán, guitarra. Jairo Milanés, teclados. Daniel Peña, saxo alto. Joel Rosario, saxo tenor. Jesús Alonso, 1ra. trompeta Ernesto Núñez, 2da. trompeta Patricio Bonilla, trombón Edición de video: Ivana de la Cruz Cámara JLG: Jean Gabriel Guerra. #Elnuevodiariord