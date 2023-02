(VIDEO) Juan Ignacio Espaillat: Luis lo está haciendo correctamente, pero en el PRM hay corrientes que se deben parar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario y político Juan Ignacio Espaillat manifestó que el presidente Luis Abinader no lo ha decepcionado y ha venido trabajando de manera correcta en temas fundamentales, sin embargo, señaló que dentro del partido de gobierno hay corrientes que no tienen una lucha como la del primer mandatario, sino que creen que le oficialistas es para buscársela, y eso hay que pararlo.

“Las corrientes en el PRM que hoy dirigen no son dizque puras o tienen una ducha como Luis, hay muchos que sí, pero hay otros que no, creen que allí es para buscársela, entonces eso hay que pararlo, no puede ser así”, expresó al ser entrevistado por el comunicador Fernando Santana, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Dijo que, de tener alguna preocupación con el jefe de Estado, sería que este se ha avanzado mucho al neoliberalismo, como resultado de esas corrientes “oportunistas” que están medrando en el propio Gobierno supuestamente en busca de las mieles del poder.

No obstante, el expresidente de Petróleos Nacionales (PETRONAN) puntualizó que su criterio del Gobierno es que, dentro de las circunstancias en el tiempo, lo está haciendo adecuadamente, porque tal vez lograr una transformación radical en el país va a ser imposible en el corto plazo, pero sí se puede ir haciendo poco a poco.

“En el 2020 llevamos a Luis Abinader y no nos ha decepcionado en el aspecto de temas fundamentales, lo ha hecho de manera correcta, ha estado luchando contra esa corrupción rampante, ha estado procurando darle a la sociedad respuesta”, manifestó.

También, señaló que la oposición dice que este es un Gobierno de zig zag que decide una cosa y después cambia por otra, sin embargo, a su juicio este es un Gobierno que escucha, a diferencia de pasadas gestiones.

“Este es un Gobierno que escucha, porque la clave de un proceso no es el absolutismo como Balaguer que había que machacarle la cabeza para cambiar una decisión, así mismo hacía el PLD, entonces esa práctica cambió en República Dominicana”, sumó.

