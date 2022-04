(VIDEO) Juan Hubieres: “En el INTRANT lo que hay es mucho odio y eso no deja nada bueno”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional del Transporte La Nueva Opción (FENATRANO), Juan Hubieres, manifestó que lo que se percibe desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) es mucho odio hacia el sector del transporte, que actualmente se enfrenta a un preocupante conflicto por el Corredor de la Charles de Gaulle (CCH).

“En el INTRANT lo que hay es mucho odio y eso no deja nada bueno, es odio que hay en estos momentos con el sector del transporte para arrodillar y destruir a Fenatrano, nosotros no nos oponemos a los corredores pero si ellos son los que operan en el corredor Charles porque no se sentaron con ellos?”, expresó.

Hubieres fue entrevistado por los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez y Felito Rodríguez, en el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Durante la entrevista Hubieres explicó que el Gobierno no debe excluir a los choferes y cobradores que trabajan en las rutas de guaguas y carros de la fuente de empleo que representa el Corredor de la Charles de Gaulle.

“Lo que debió hacer el Gobierno fue decirles a los miembros y choferes de las rutas que hay que cambiar la realidad del transporte en esa zona, ellos no se iban a negar, entregarles los autobuses o permitirles comprar los autobuses a precio de mercado”, explicó.

Consideró que no deben ignorar el tiempo de trabajo y las inversiones en vehículos para el transporte que han realizado los miembros de las rutas y dijo resaltó que un gran número de ellos tienen entre 20 y 25 años trabajando con guaguas pequeñas de 10 y 12 pasajeros, obligados a cambiar a guaguas más grandes por las que aseguró están saldando cuotas.

“Y llegan a decirles que es para fuera que van sin ningún resarcimiento, sin considerar el tiempo que tienen ahí, difícilmente ellos se hubieran negado porque viven de eso, el Gobierno no les ha dicho nada y esos choferes les deben a las cooperativas y a los bancos”, externó.

