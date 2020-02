(VIDEO) Juan Guaidó insta a los dominicanos a luchar por la democracia y fortaleza de instituciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El líder opositor venezolano Juan Guaidó instó este jueves a los dominicanos luchar por la democracia y la fortaleza de las instituciones, a propósito de celebrarse hoy el Día de la Independencia y las manifestaciones que se realizan tras la suspensión de las elecciones municipales.

“Hermanos dominicanos les mando un gran abrazo desde Venezuela. Como saben tenemos años luchando por nuestra democracia, por el derechos de votar con condiciones. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo ahora”, indicó Guaidó a través de un video que circula en redes sociales.

“Como hermanos y caribeños les digo dos cosas. Primero, no caigan en la tentación y la trampa de creer que el que piensa distinto es un enemigo, hay que respetar en las diferencias la fortaleza de las instituciones de la democracia para poder, como pueblo, transcender, avanzar”, agregó.

En segundo lugar, sostuvo que los dominicanos tienen el derecho de elegir e instó a la ciudadanía a defender la democracia.

“Durante años en Venezuela se dijo que con qué se come la democracia, les puedo decir con certeza que sin democracia no se come. Deben defenderla, luchar y participar, cuidar sus instituciones y fortalecerla. Ahí está la clave del futuro y la prosperidad”, manifestó.

“Sigan adelante y cuenten con Venezuela. Fuerza y feliz Día de la Independencia”, concluyó el líder opositor.

Este jueves miles de personas acudieron a la Plaza de la Bandera, a fin de participar en el “Trabucazo 2020”, evento que se realiza en demanda de mayor democracia.

