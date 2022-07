(VIDEO) Juan Gómez cree PRM toma como escusa pacto eléctrico para aplicar “despiadados” aumentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo (FP), Juan Gómez, aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha tomado como escusa el pacto eléctrico, para subir en cuatro ocasiones, de “manera despiadada” la tarifa del consumo energético, algo nunca visto en el mercado de la República Dominicana.

“La última alza tarifaria se llevó acabo en 2011, del 2011 hacia acá ningún gobierno le había puesto la mano a la tarifa, porque la tarifa eléctrica impacta en toda la economía. Entonces hoy día que la inflación está en niveles inaguantables, vienen en cuatro oportunidades y la elevan”, externó.

En una entrevista realizada por Enrique Mota, Priyanka Rodríguez y Mihail García, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Gómez sostuvo que están castigando a la población con la tarifa, cuando el compromiso del pacto eléctrico es mejorar la gestión y bajar las perdidas, materias en las que afirmó “el Gobierno se ha quemado con F”.

(Ver en el minuto 26:06).

En ese sentido, precisó que es “totalmente falso que los partidos apoyaron el aumento de la tarifa eléctrica en el pacto fiscal, tras aclarar que a Fuerza del Pueblo firmó el documento original en 2019, y en ese entonces, el partido de gobierno no estuvo de acuerdo, alegando que no iba a permitir alza tarifaria si los gastos administrativos de las empresas distribuidoras no disminuían a 10%.

“Estos gastos ahora en el gobierno del cambio rondan el 20%. El pacto eléctrico dice que habrá revisión tributaria en cumplimiento estricto de la reducción de programa perdida y el mejoramiento de la gestión de las empresas”, emitió.

Además, comentó que su deseo no es solo emitir una opinión, sino hacer un llamado a la reflexión, para que se tome en cuenta que hay un sector de la sociedad que no va a tener la posibilidad de pagar su consumo energético.

“Yo no sé si el Gobierno se ha detenido a pensar que es lo que está pasando con la electricidad. La población ha recibido un doble golpe, el alza de la tarifa y que uno consume más por el calor, porque tienen que dejar el ventilador prendido, el aire lo prende más temprano y los niños están de vacaciones”, externó.

Soraya Suarez

En respuesta a la recomendación de la diputada Soraya Suarez, para que la población aprenda a pagar bombillos, como una forma de enfrentar la subida de la tarifa eléctrica, Gómez comentó que, la legisladora debería llamar a que bajen los gastos, argumentando que con pequeñas medidas que tomen las distribuidoras se traducirían “en miles de bombillos apagados”.

