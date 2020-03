(VIDEO) Juan Carlos Pichardo aclara su padre aparece en padrón porque acta de defunción no fue registrada en JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El humorista Juan Carlos Pichardo Junior, aclaró este viernes a través de las redes sociales que su padre, quien falleció en marzo del 2018, aparece en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) porque falleció en Taiwán y el acta de defunción no fue registrada en ese órgano.

Esto, luego de que la tarde de hoy el Partido Alianza por la democracia mostrara que en el padrón electoral, que será usado en las elecciones del 15 de marzo, aparece el fenecido humorista Juan Carlos Pichardo.

“Los servicios funerarios de mi padre fueron en Taiwán por lo tanto nosotros no realizamos el procedimiento de llevar su acta de defunción a la JCE, y ese procedimiento no se hizo, por eso es que el aparece en el padrón, lo aclaro para que no politicemos el asunto”, manifestó Pichardo Junior mediante un video publicado a través de su cuenta de Instagram.

Pichardo, quien dijo que hoy se cumplían dos años del deceso de su padre, pidió respeto para su memoria e instó a la población para que acudan a votar en orden y con calma.

“Vamos a calmarnos un poquito, el pueblo está despierto, el pueblo habló”, finalizó Pichardo.

