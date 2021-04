(VIDEO) Juan Carlos Espinal vaticina más divisiones en el PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan Carlos Espinal, periodista y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP), aseguró ayer martes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sufrirá más divisiones internas por las decisiones políticas que está tomando y los sometimientos a la justicia de varios de sus dirigentes, afirmando que las circunstancias terminarán empujando a los miembros de esa organización a pasar al partido que preside Leonel Fernández.

“La Fuerza del Pueblo va a desplazar, es una realidad, va a desplazar, ya por ejemplo con esos sometimientos y esas acciones políticas, la credibilidad del Comité Político del PLD está en entredicho y eso va a forzar más renuncias, y eso va a forzar a más dirigentes ir a la Fuerza del Pueblo”, afirmó.

Espinal emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, José Díaz, Euclides Marmolejos y Aneudy Ramírez en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 41:24).

En ese sentido, manifestó que “los dirigentes políticos peledeístas que tienen criterio, que son honestos y no tienen nada que ver con lo que le pasa a la organización política, terminarán abandonando a las filas del PLD”.

“¿Cuándo tu ves que te está tocando tu cercanía, las camarillas centrales, ¿qué va a pensar el dirigente que está ahí en el PLD que tiene criterio, que es honesto?. Estos apresamientos acercan ahora la base del Partido de la Liberación Dominicana a la Fuerza del Pueblo”, indicó.

También, mencionó que todo lo que se está viendo en la actualidad es una lucha desde ya por el poder al 2024, y en ese sentido, manifestó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene una base social sólida para ganar en una primera vuelta.

“El PRM está conformado por bases sociales que no son sólidas, ONG por decirte algo, no tienen gente, tiene medios, grupos de presión, pero a la hora de tú ir a llevar a votar, quien llevó a ganar al PRM y a Abinader fueron los insatisfechos, no fueron los perremeístas y eso es algo que se debe tomar muy en cuenta”, agregó.