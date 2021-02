(VIDEO) Juan Ariel Jiménez: Deben asesorar mejor a José Paliza en materia de economía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, dijo este lunes que deberían asesorar mejor en materia de economía al ministro administrativo de la Presidencia, José Paliza, luego de este haber dicho que una reforma tributaria a la Ley Orgánica de Presupuesto estimularía la economía del país.

“A mí me sorprendieron esas declaraciones, obviamente yo sé que él no es economista, refiriéndose a José Paliza, entonces puede tener errores en su razonamiento en materia económica”, sugirió.

Jiménez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata, Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, y además sostuvo un breve conversatorio junto Persio Maldonado Sánchez, director del periódico El Nuevo Diario.

El experto en economía explicó que las reformas fiscales ayudan a dinamizar la economía cuando cumplen con dos condiciones: cuando ayudan a reducir impuestos o cuando eliminan impuestos distorsionantes.

Recomendó que se debe esperar a que las nuevas autoridades presenten una reforma antes de emitir algún juicio, y que el Gobierno no va a reducir impuestos porque está enfrentando un gran déficit.

Asimismo, dijo que tal vez puedan decidir eliminar algunos de los impuestos que se consideran distorsionantes, lo que sí ayudaría a impulsar la actividad económica.

Aumento de precios de la canasta básica

Juan Ariel Jiménez indicó que le preocupa la política agrícola del país y la calificó como errada, porque en apenas 6 meses se ha disminuido la producción y han aumentado los precios.

“Al reducirse la productividad hay un choque negativo de oferta y eso aumenta los precios. Sí me preocupa la política agrícola, por lo que he visto hasta el momento, aunque apenas llevan 6 meses, me parece que está siendo errada y que eso contribuye obviamente a que aumenten los precios porque disminuye la producción”

Manifestó además, que la reducción de la productividad ha contribuido al alza de los precios y se ha generando al quitarles a las cooperativas de productores los equipos y maquinarias entregados durante las visitas sorpresas que realizaba el expresidente Danilo Medina.

Agregó que el choque de oferta también se está generando por un aumento de las materias primas a nivel internacional, lo que afecta la estructura de costos de la producción, y el aumento de precio de los fletes sobre todo los que provienen de China.

