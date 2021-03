(VIDEO) Jrue Holiday salva a Bucks con canasta ganadora

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS, EE.UU.- El base Jrue Holiday anotó canasta con dos segundos para el final del tiempo reglamentario y los Bucks de Milwaukee ganaron a domicilio por 111-112 a los Grizzlies de Memphis, en el último partido de la primera mitad de la temporada regular para ambos equipos., informaron este viernes medios deportivos.

El escolta novato Desmond Bane tuvo una última oportunidad para los Grizzlies, pero su triple golpeó la parte delantera del aro, dando a los Bucks su sexta victoria en los últimos siete partidos disputados.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo lideró a los Bucks con un doble-doble de 26 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias, que lo dejaron al frente del ataque del equipo de Milwaukee (22-14), que sigue sin convencer en su juego de equipo.

Ja Morant and Jrue Holiday trade CLUTCH buckets in the final seconds as the @Bucks top Memphis in a thriller! 🔥 pic.twitter.com/LdzHB5BHHg

— NBA (@NBA) March 5, 2021