(VIDEO) Jóvenes vuelven a la Plaza de la Bandera previo al “Cacerolazo Nacional” de este sábado

View this post on Instagram

Un grupo de jóvenes retomaron este sábado las protestas en la Plaza de la Bandera, previo a la convocatoria del “cacerolazo Nacional” de está noche, esta vez demandando explicaciones sobre el uso de los recursos del Estado durante los periodos de cuarentena dispuestos por el Gobierno en medio de la pandemia del Covid-19 . Mozalbetes convocados a través de las redes sociales se congregaron en la plazoleta, frente a la Junta Central Electoral (@juntacentral ), con carteles en los que se leía: “Utilizando la pandemia para lucrarse”, “Dónde está el Fiscal Electoral?”, “Nos tienen con las manos atadas” y “Gonzalo (@gonzalo2020rd), tiene el poder del Gobierno”. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD