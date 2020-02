VIDEO: Jóvenes de “QuéHayPaMi” llegan a diferentes puntos del país; realizan protesta contra la delincuencia

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -En el marco de la celebración este 31 de enero del "Día Internacional de la Juventud", jóvenes integrantes del movimiento "Que Hay Pa Mi"se reunieron en varios lugares públicos para a través del baile protestar contra de la delincuencia. Asimismo, expresaron que la juventud dominicana no ha tenido la suerte de contar con mandatarios que se preocupen en desarrollar políticas públicas en favor de ellos y por ende no se sienten representados.